البرهان يتعهد بمواصلة التقدم.. وجثث للدعم السريع بأم درمان





قال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان لقواته إن الجيش سيواصل الضغط للسيطرة على مزيد من الأراضي بعد أهم تقدم حققه في الحرب الدائرة منذ 11 شهرا ضد قوات الدعم السريع، بينما حذرت مؤسسة خيرية من تزايد احتمالات حدوث وفيات بسبب الجوع.

وسيطرت قوات الجيش، الثلاثاء، على مقر الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون في أم درمان الواقعة على الضفة الأخرى من نهر النيل وتمثل جزءا من العاصمة الخرطوم.

وقال شهود إن الجيش تلقى تعزيزات بنشر طائرات مسيرة في الآونة الأخيرة.

وكانت قوات الدعم السريع، وهي فصيل عسكري منافس له اليد العليا في الصراع، تسيطر على المنطقة منذ الأيام الأولى للحرب في أبريل من العام الماضي.

وعلى الرغم من توقف البث من مبنى الإذاعة والتلفزيون، وسع التقدم نطاق نفوذ الجيش عبر وسط مدينة أم درمان القديم، وهذا مهم استراتيجيا لأن به قواعد عسكرية ويمثل نقطة عبور لإمدادات قوات الدعم السريع.

وقال شهود لرويترز إنهم رأوا مركبات مدمرة تابعة لقوات الدعم السريع وجثث مقاتلين من قوات الدعم السريع قرب مجمع الإذاعة والتلفزيون، الأربعاء.

وقال البرهان للجنود في قاعدة سلاح المهندسين في أم درمان في وقت متأخر من مساء الثلاثاء: “رسالتنا لمتمردي الدعم السريع أن القوات المسلحة والأجهزة النظامية العسكرية ستلاحقكم في كل مكان، وكذلك المواطنين حتى يتحقق النصر الكامل”.

وأضاف البرهان، بحسب بيان صدر، الأربعاء، أن الجيش سيواصل قتال قوات الدعم السريع في أجزاء أخرى من العاصمة وفي منطقة دارفور بغرب السودان وولاية الجزيرة جنوبي الخرطوم، وهي مناطق حققت فيها قوات الدعم السريع تقدما سريعا أواخر العام الماضي “حتى تحقيق النصر الكامل”.

إفطار على الطريق

ونشر الجيش مقطعا مصورا يظهر فيه البرهان وهو يتوقف في قافلة من سيارات الدفع الرباعي مع حراس مدججين بالسلاح لتناول إفطار رمضان مع سكان على جانب طريق في أم درمان.

وأشار الجيش إلى أنه لن يأخذ في الاعتبار المناشدات الدولية لوقف إطلاق النار في شهر رمضان ما لم توافق قوات الدعم السريع على انسحاب عسكري كبير.

واندلعت الحرب بعد خلاف بين الجيش وقوات الدعم السريع حول خطة للانتقال السياسي وتسببت في فرار أكثر من 8 ملايين شخص من منازلهم لتظهر أكبر أزمة نزوح في العالم.

وتزايد عدد السودانيين الذين يواجهون مستويات أزمة جوع، وهي مرحلة تسبق المجاعة، أكثر من ثلاثة أمثال في غضون عام واحد ليصل إلى نحو 5 ملايين.

ويجد البعض في أم درمان صعوبة في الحصول على الغذاء مع أن مكاسب الجيش في الآونة الأخيرة أدت إلى تخفيف الوضع في منطقة واحدة على الأقل.

وقالت منظمة إنقاذ الطفولة الخيرية الدولية إن نحو 220 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حاد وأكثر من 7 آلاف أُم جديدة في السودان قد يمتن جوعا في الأشهر المقبلة ما لم يتوفر مزيد من التمويل للإغاثة الإنسانية.

وتعرقلت جهود الإغاثة كثيرا بسبب منع الوصول ونهب إمدادات المساعدات، وأدى القتال إلى انهيار سلسلة التوريد داخل السودان للأغذية المستخدمة في علاج الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية حاد، وفقا لمنظمة إنقاذ الطفولة.

سكاي نيوز