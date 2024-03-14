استبعاد رونالدو من لائحة أفضل الهدّافين.. ما القصة؟





لائحة الهدّافين هذه التي يغيب عنها رونالدو غير صحيحة

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ادعى ناشروها أنها للائحة تضمّ لاعبين سجلوا أكبر عدد من الأهداف في شباك أفضل ستة نوادٍ في الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وقد تضمّنت هذه اللائحة الأرجنتيني ليونيل ميسي واستثنت البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويظهر في الصورة المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو إضافة إلى قائمة من خمسة لاعبين تضمنّت ليونيل ميسي ومحمد صلاح وغيرهما.

وجاء في التعليقات المرافقة “ميسي خامس أكثر مَن سجّل ضدّ أفضل ستة أندية في الدوري الإنكليزي (…)”. وألمح المنشور إلى غياب كريستيانو رونالدو عن القائمة على الرغم من أنّه لعب مواسم عدّة في هذا الدوري.

وحصدت المنشورات مئات المشاركات على فيسبوك ومنصة أكس.

حقيقة القائمة

إلا أن الادعاء غير صحيح، فالقائمة المتداولة مضللة، ورونالدو في الحقيقة سجّل عدداً من الأهداف أكثر من ميسي.

وبالاستناد إلى ما أظهره موقع transfermarkt.com المختص بنشر كل ما يتعلّق بأخبار كرة القدم لجهة المباريات والأهداف التي يُسجلها اللاعبون، تمكّن صحافيو خدمة تقصّي صحة الأخبار من احتساب أعداد الأهداف لكل من ميسي والدون.

وتبيّن أن في جعبة رونالدو 36 هدفاً فيما لدى ميسي 27 هدفاً، في شباك أفضل ستة أندية في الدوري الإنكليزي.

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