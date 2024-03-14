كيليان مبابي يقاضي مطعما بسبب “سندويتش كباب”





قرّر نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي مقاضاة أحد المؤثرين المشهورين، بعد أن أطلق اسمه على “سندويتش كباب” يقدمه في مطعمه.

وحسب إذاعة “مونت كارلو” فإن محمد هني مالك أحد المطاعم المتخصصة بتقديم وجبات الكباب، قد تلقى رسالة من دلفين فيرهايدن محامية كيليان مبابي تهدده باللجوء إلى القضاء.

تم منح محامية مبابي مهلة لمدة أسبوع واحد لتغيير اسم إحدى الوجبات التي تعرف بها مطعمها والتي تحمل اسم النجم مبابي، دون الحصول على موافقة مسبقة. تم نشر الرسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل هني، وجاء فيها: “يقوم السيد هني باستخدام اسم كيليان مبابي لأغراض تجارية وترويجية دون الحصول على موافقتنا المسبقة”. رد محمد على هذه الرسالة باندهاش، حيث قال: “لم أكن أتوقع أن ينخرط لاعب من مستوى مبابي في هذا النوع من الجدل بسبب وجبة، كل ما فعلته هو أنني أطلقت اسماً على الوجبة مستلهماً من اللاعب كما فعلت في العديد من المرات”. وتفاصيل الوجبة التي أثارت غضب كيليان تشمل “خبز طازج ومستدير يشبه رأس كيليان مبابي”. وأضاف: “لم أقصد السخرية من مبابي بأي حال من الأحوال، فقد سميت وجبة في السابق باسم ديمتري باييت، الفائز بكأس العالم 2018، إلى جانب مبابي، ولم يعترض على ذلك، لأنه يتمتع بالقيم التي ينقصها مبابي”.

وتحدث البرازيلي رونالدو، عن الأنباء التي تربط نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، بالانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.

وقال الظاهرة رونالدو في تصريحات أبرزتها شبكة “فوت ميركاتو”: “انتقال مبابي إلى الريال؟، يجب الانتظار حتى يتم الإعلان الرسمي، قبل أن نتحدث عن ذلك، ولكن الجميع متحمس في مدريد لقدوم مبابي”

وأضاف رونالدو: “إنه لاعب مذهل، وسيكون واحدا من أفضل اللاعبين، أعتقد أنه اختيار جيد بالنسبة له أن ينضم إلى ريال مدريد”.

وتابع: “أعتقد أن مبابي سيحصل أخيرا على الكرة الذهبية إذا انضم إلى الريال.. وفي ريال مدريد، سيكون لدى مبابي، مجموعة قوية تدعمه في كل قرار يتخذه “.

وختم الظاهرة رونالدو: “مبابي كان نجما مهما في مشروع سان جيرمان، لكن سنرى ما سيحدث معه في مدريد.. هناك شيء واحد مؤكد، وهو أننا سنستمتع به أكثر في السنوات القادمة”.

قالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن نادي ريال مدريد سيعلن عن ضم كيليان مبابي بشكل رسمي، عقب انتهاء مشوار باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وكشفت الصحيفة الإسبانية، أن إدارة الريال تضع احتمالين بخصوص موعد تقديم مبابي، يعتمد الأول على عدم وصول النادي الملكي أو باريس سان جيرمان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيقام في الفاتح من جوان المقبل.

وأكدت “ماركا” أنه في هذه الحالة سيتم تقديم مبابي خلال الأسبوع الذي سيشهد إقامة النهائي أيفي الفترة من 27 ماي إلى 2 جوان المقبلين، بما أن الدوري الفرنسي سيختتم يوم 18 ماي.

وأضافت إذا وصل باريس أو الريال إلى نهائي دوري الأبطال سيكون تقديم مبابي في الفترة من 3 إلى 6 جوان المقبل، قبل أن ينضم اللاعب إلى منتخب “الديوك”،استعدادا لخوض اليورو.

الشروق الجزائرية