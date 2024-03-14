3 نصائح” لحماية العين من “الهواتف”





نصحت طبيبة عيون عالمية باتباع 3 تدابير مهمة لحماية العين بالنسبة للأشخاص المضطرين لاستخدام الهواتف لساعات طويلة على مدار اليوم سواء العاملون بمهن تجبرهم على تصفح الإنترنت أو غيرهم.

شاشات الهواتف تتسبب في إجهاد العين

وقالت طبيبة العيون الروسية، ناتاليا زاخاروفا، إن شاشات الهواتف تتسبب في إجهاد العين ما يعرضها للإصابة بالعديد من الأمراض، كما ينبعث منها ضوء أزرق يمكن أن يؤثر في إنتاج الميلاتونين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم دورات النوم والاستيقاظ.

وأوضحت أنه للحد من إجهاد العين الناجم عن الأشعة التي تصدرها شاشات الهواتف يجب اتباع قاعدة “20-20-20″، والفكرة من هذه القاعدة هي أخذ استراحة لمدة 20 دقيقة بعد النظر 20 دقيقة لشاشة الهاتف، وخلال فترة الاستراحة يجب النظر إلى أشياء تبعد 20 قدما.

وأضافت أن الكثير من الناس يلتقطون هواتفهم فور استيقاظهم ويبدأون بقراءة الأخبار والرسائل وهم في السرير، وهذا الأمر يؤدي إلى إرهاق العين وإلى التوتر والقلق ويؤثر سلبا في الصحة النفسية والعاطفية، لذا يجب تجنب هذه العادة وإعطاء الجسم فرصة للتكيف مع اليوم الجديد بهدوء.

وأشارت إلى أن استخدام الهاتف قبل النوم يؤدي أيضا إلى إرهاق العين وإلى مشكلات في النوم، وبدلا من استعمال الهاتف قبل ساعة أو ساعتين من النوم يفضل أن يقضي الشخص هذه المدة في التأمل أو قراءة الكتب الورقية.

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