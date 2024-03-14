سياسية
رفاعة .. ما زال هنالك انتشار كثيف لميليشيا الدعم السريع في المدينة
قالت لجان مقاومة رفاعة بإنه ما زال هنالك انتشار كثيف لميليشيا الدعم السريع في المدينة مع استمرار الاعتداءات والانتهاكات ومداهمة المنازل بحجة البحث عن السلاح.
– انقطاع التيار الكهربائي يدخل يومه السادس مما يفاقم المأساة الإنسانية في هذا الشهر المعظم
– ارتفاع أسعار السلع الأساسية بصورة جنونية بمعدل زيادة يفوق السبع أضعاف ووصول لوح الثلج إلى 50 ألف جنيه.
– فرضت الميليشيا ضرائب إضافية على المواطنين في النقد والتحويلات
– انقطاع الإمداد الدوائي لأغلب أدوية الأمراض المزمنة والأدوية المنقذة للحياة.
الجزيرة – السودان
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