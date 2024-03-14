سياسية

رفاعة .. ما زال هنالك انتشار كثيف لميليشيا الدعم السريع في المدينة

2024/03/14

قالت لجان مقاومة رفاعة بإنه ما زال هنالك انتشار كثيف لميليشيا الدعم السريع في المدينة مع استمرار الاعتداءات والانتهاكات ومداهمة المنازل بحجة البحث عن السلاح.
– انقطاع التيار الكهربائي يدخل يومه السادس مما يفاقم المأساة الإنسانية في هذا الشهر المعظم
– ارتفاع أسعار السلع الأساسية بصورة جنونية بمعدل زيادة يفوق السبع أضعاف ووصول لوح الثلج إلى 50 ألف جنيه.
– فرضت الميليشيا ضرائب إضافية على المواطنين في النقد والتحويلات
– انقطاع الإمداد الدوائي لأغلب أدوية الأمراض المزمنة والأدوية المنقذة للحياة.
الجزيرة – السودان

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