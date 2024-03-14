بالصور.. مساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم المكلف يتفقد خطوط الدفاعات الأمامية





قام اللواء شرطة دفع الله طه احمد مساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم المكلف بزيارة لخطوط الدفاعات الاماميه لقوات الشرطة ورفع التمام من داخل مباني رئاسة شرطة محلية امدرمان.

وكان في معيته اللواء شرطة بكري عبدالرحيم ابوحراز قائد قطاع الاحتياطي المركزي قطاع امدرمان واللواء شرطة صالح حسن بخيت مدير شرطة محلية امدرمان واللواء شرطة عبدالسلام عبدالله مدير شرطة محلية شرق النيل ومدراء الدوائر والإدارات بشرطة محليتي كرري وامدرمان. ووقف سيادته علي إنجازات القوات المسلحه وقوات الشرطة وجهاز المخابرات العامه والمستنفرين محييا صمود وبسالة قوات الشرطة في معركة الكرامه وتفقد أيضا الدفاعات والإرتكازات المتقدمه للشرطه وقال في مجمل حديثه إن عمل ودور الشرطة في مرحلة ما بعد تحرير امدرمان وأن الاعباء ستتضاعف للشرطة في مجال العمل الجنائي والميداني وعمل الإدارات المتخصصه.

وفي ختام حديثه حياء شهداء معركة الكرامه متمنيا عاجل الشفاء للجرحي وفك أسر المأسورين.

المكتب الصحفي لشرطة السودان