تسهيل تأشيرات السودانين لمصر .. وزير الداخلية المكلف يلتقي السفير المصري في بورتسودان – صورة

وأكد وزير الداخلية المكلف متانة وتميز العلاقات المصرية السودانية، مجدداً حرص السودان على تعزيزها في كافة أوجه التعاون الثنائي والاستمرار فيه بما يسهم في توطيد أواصر الأخوة والمحبة بين شعبي وادى النيل، مقدما شكره وتقديره لمصر حكومة وشعبا لكل التسهيلات التي قدمتها بعد الحرب لاسيما وان مصر استضافت اعداد كبيرة من السودانين تجسيد لعمق الصداقة بين الشعبين ومن جانبة أشار السفير المصري ان اللقاء ناقش عدد من الموضوعات ومخرجات زيارة رئيس مجلس السيادة وزياره وزير الداخلية المكلف وان اللقاء اتسم بالشفافية خاصة فيما يتعلق بخصوص تسهيل تأشيرات السودانين لمصر وان مصر تتطلع في تعزيز كافة أوجه التعاون بين البلدين وتشير متابعات المكتب الصحفي للشرطة ان اللقاء ناقش عدد من الموضوعات منها تطوير المعابر بين مصر والسودان إضافة الي تنشيط برتكول التعاون بين وزارة الداخلية السودانية والمصرية في مجلات التدريب العسكري وتأهيل النقل النهري بين البلدين الشقيقين.

المكتب الصحفي لشرطة السودان