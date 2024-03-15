عالم أزهري: علاج السكر والضغط بالقرآن دجل





قدّم الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير والمؤلف السابق لكلية الدراسات العليا في جامعة الأزهر، وجهة نظره بشأن فكرة العلاج بالقرآن، حيث أشار إلى أن هذه الفكرة ليست واقعية وغير مؤكدة علميًا.

وأكد أبو عاصي، خلال حديثه في برنامج “أبواب القرآن” الذي تقدمه قناة الحياة، أن القرآن الكريم يحمل شفاء للروح وللمشاكل النفسية، ولكنه لا يمكن أن يُعتبر علاجًا للأمراض الجسدية مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.

وأضاف أن القرآن الكريم ليس كتابًا علميًا طبيًا، بل هو دليل على الهداية والتأمل، ولا يشمل الحقائق العلمية بشكل مباشر، بل يُشير إليها بشكل عام.

وأشار أبو عاصي إلى أهمية فهم القصص القرآنية لاستخلاص العبر والعظات منها، مشيرًا إلى أنه يجب قراءة القرآن بنية الاستفادة منها وليس لمعرفة التاريخ الدقيق.

واعترض على مصطلح الإعجاز العلمي في القرآن، مُشيرًا إلى أن القرآن يقدم الحقائق العلمية بشكل ثابت ولكنه لا يتحدى التطورات العلمية المستقبلية، وأنه يجب فهمه بشكل فقهي وفي إطار الحياة اليومية.

وختم حديثه بتأكيد على أهمية دراسة سيرة النبي محمد كنموذج للحياة، وضرورة التركيز على فهم القرآن كفقه حياتي يتناسب مع متطلبات الزمان والمكان، وتجنب تحويل القصص القرآنية إلى قصص خرافية غير مفهومة.

القاهرة 24