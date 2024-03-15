أطباء يتحدثون عن “دور الصيام والقهوة” في واقعة اللاعب المصري “الذي توقف قلبه”

أفصح الأطباء المصريون يوم أمس عن تفاصيل حالة الصحية لأحمد رفعت، لاعب كرة القدم في نادي “مودرن فيوتشر”، الذي تعرض لتوقف في عضلة القلب خلال مباراة في الدوري المصري يوم الاثنين الماضي.

أكد الدكتور عماد حمدي، استشاري العناية المركزة والطبيب المعالج لرفعت، تحسن حالته بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى أن درجة الوعي لديه تحسنت، لكنه لم يصل بعد إلى الوعي الكامل بسبب الأدوية القوية التي كان يتلقاها.

وأوضح حمدي أن رفعت ما زال يعتمد على جهاز التنفس الاصطناعي وأجهزة داعمة لضغط الدم، مما يمنع الحديث عن استقرار كامل في الحالة.

تعرض رفعت، البالغ من العمر 30 عامًا، لتوقف في عضلة القلب خلال مباراة فريقه يوم الاثنين، وتم نقله إلى المستشفى حيث استمر في العناية المركزة.

من جانبه، أشار الدكتور عمرو عصمان، استشاري القلب والمشرف على حالة رفعت، إلى أنه تم إنعاش قلبه بنجاح بعد توقف دام أكثر من ساعة ونصف.

ونفى الأطباء أي ارتباط لحالة رفعت بتناول منشطات أو أدوية لحرق الدهون، مشيرين إلى أن سبب التوقف في عضلة القلب لم يتم تحديده بعد.

وبشأن تأثير الصيام على الحالة الصحية، أوضح الأطباء أنه لا يمكن تأكيد وجود مشكلة ناتجة عن الصيام، لكنهم أشاروا إلى أنه قد يكون عاملاً مع عوامل أخرى مثل الإجهاد.