



♦️ أسرار تنسيق #قحت مع مليشيا اولاد دقلو

حصلت ” سري للغاية نيوز ” على معلومات ثمينة تأكد أن قيادات قحت كانت على علم مسبق بهجوم حميدتي يوم 14 أبريل 2023 .

ومن بين تلك المعلومات الآتي :

– أن دكتور منتصر إبراهيم الأستاذ بجامعة #الخرطوم واليساري ، الذي كان مرشحاً من قِبل قحت ليحل محل دكتور عبدالله #حمدوك ،كان على علم مسبق بهجوم حميدتي يوم 14أبريل 202 ; ولذا غادر منزله مع أسرته على عجل يوم الجمعة 13 أبريل ، أي قبل يوم من الهجوم . ولم يُنكر دكتور منتصر معرفته المسبقة بالهجوم ؛ وذلك حين استفسره زملاءه بالجامعة ؛ وقال لهم أنه ما كان يمكنه تبليغ 400 أستاذ !!!

– قبل ثلاثة أيام من هجوم المليشيا على #مدني رحّل مولانا التاج والدته وإخواته من رفاعة لشرق السودان عبر #القضارف .

– وقبل ثلاثة أيام من الهجوم ترك ياسر عرمان منزله وانتقل لمنزل بُثينة دينار . وبعد ذلك اصطحبته قوة من #الدعم_السريع لمنزل آمن بكافوري .

– قبل ثلاثة أيام من هجوم قوات المليشيا ؛ استخرج خالد سلك تأشيرة مستعجلة لزوجته وأبنائه من السفارة الهولندية .

– ثم ضَمّه عبد الرحيم دقلو لياسر #عرمان في البيت الآمن بكافوري .

– واليوم استولت #القوات_المسلحة على أربع عربات مسلحة أمام منزل عمر مانيس . واتضح أن بيت مانيس كان سالماً تماماً ، وأن تلك القوة من المليشيا كانت تحرسه . هذا في حين أن كل البيوت الأخرى حوله كانت منهوبة ومدمرة .

جدير بالذكر أن المليشيا هي التي هرّبت قيادات قحت من الخرطوم ، بحراسة مشددة ، بعد أيام من بدأ المعركة .

♦️ومن بين المآسي التي تكشفت في الأيام الأخيرة أن شابة من #امدرمان جرى تحريرها مؤخراً ، جاءت إلى أهلها وهي حامل . والأخطر أنها أفادت أن الذين اغتصبوها كانوا أماراتيين من المشرفين على المليشيا ؛ وأن المنزل الذي كانت محتجزة فيه تحرس فيه الأماراتيين قوات المليشيا ، وأنها شاهدت بعض قيادات قحت يجتمعون مع الأماراتيين في ذلك المنزل .

– وتذكر ” سري للغاية نيوز ” أن أركو #مناوي ودكتور السجاد وأمجد فريد أكدوا كلهم وفي مناسبات مختلفة أن قيادات قحت كانت على تنسيق وثيق مع المليشيا ومعرفة بالحرب وتاريخها .

♦️سري للغاية نيوز

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12 مارس 2024