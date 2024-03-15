شاهد بالفيديو.. بعد مشاهدته راجمات الجيش وهي تدك حصون قوات الدعم السريع.. البرهان يطالب مهندس العمليات بضرب الدعامة بــ”الدبل” (كان تدبلوا ليهم) ومتابعون: (الدبل حتى في العرس سمح يا ريس)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وبإعجاب شديد مقطع فيديو لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع البرهان, وهو يتابع من داخل غرفة العمليات الخاصة بث مباشر لضرب الجيش لمقرات الدعم السريع من على البعد.

وطالب القائد العام للجيش الذي تابع العمليات رفقة مساعده الفريق أول ياسر العطا, وعدد من قيادات الجيش بتكرار الضرب من على البعد.

وقال بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (دبل ليهو, أنا كنت ملاحظ الصور البتجينا كلها ما فيها دبل, دبل ليهم), جمهور مواقع التواصل تداول المقطع على نطاق واسع مع تعليقات: (الدبل حتى في العرس سمح يا ريس).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين