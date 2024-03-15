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شاهد بالفيديو.. الفنانة إنصاف مدني ترد على سخرية الجمهور من شكلها وتشكر معجب أرسل لها (كريمات تفتيح بشرة وصابون)

2024/03/15

خرجت الفنانة السودانية الشهيرة إنصاف مدني, في مقطع فيديو ردت من خلاله على سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ردت الفنانة الملقبة بملكة الدلوكة على سخرية الجمهور خلال التعليقات التي تصلها.

https://www.facebook.com/reel/1794300390983853

حيث ذكرت أن معظم التعليقات على شاكلة: (فلستي ولونك اتغير) مؤكدة أن الجمال ليس في الشكل بل الجمال هو جمال الدواخل.

كما قدمت الفنانة الشهيرة بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين شكرها لأحد متابعيها يدعى “حبني” أرسل لها (كريمات تفتيح بشرة وصابون).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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