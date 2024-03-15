رياضية

تعرف على نتيجة قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

2024/03/15

قرعة نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا .. آرسنال ضد بايرن ميونيخ
اتلتيكو  مدريد – بورسيا دورتموند
ريال مدريد – مانشستر سيتي
باريس سان جيرمان – برشلونة
– الفائز من مواجهة اتلتيكو مدريد و بوروسيا دورتموند يلاقي الفائز من مواجهة باريس سان جيرمان و برشلونة.
– الفائز من مواجهة ارسنال و بايرن ميونيخ يلاقي الفائز من مواجهة ريال مدريد و مانشستر سيتي.
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2024/03/15