رياضية
تعرف على نتيجة قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
قرعة نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا .. آرسنال ضد بايرن ميونيخ
اتلتيكو مدريد – بورسيا دورتموند
ريال مدريد – مانشستر سيتي
باريس سان جيرمان – برشلونة
– الفائز من مواجهة اتلتيكو مدريد و بوروسيا دورتموند يلاقي الفائز من مواجهة باريس سان جيرمان و برشلونة.
– الفائز من مواجهة ارسنال و بايرن ميونيخ يلاقي الفائز من مواجهة ريال مدريد و مانشستر سيتي.
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