الفيفا يمنح قطر تنظيم مونديال الناشئين لمدة 5 سنوات متتالية





علمت الشرق من مصادرها الخاصة ان الإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” سيعلن خلال ساعات على منح دولة قطر تنظيم بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة ولمدة 5سنوات متتالية حتى عام 2029.

ومن المنتظر أن يُعلن رئيس الإتحاد الدولي للكرة القدم جياني إنفانتينو عن إستضافة قطر لمونديال الناشئين الليلة،وذلك بعدما تم الإتفاق على كافة الإجراءات التنظيمية بين إتحاد الكرة والإتحاد الدولي لكرة القدم.

وتحظى عاصمة الرياضة بثقة كبيرة من طرف الهيئات الكروية القارية والعالمية وعلى رأسها الإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” وذلك بعد التنظيم المميز والمثالي لبطولة كأس العالم 2022،وكذلك مونديال الأندية وأخيرا بطولة كأس آسيا.

الشرق القطرية