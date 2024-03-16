البحر الأحمر .. بحث إمكانية فتح المدارس وبدء العام الدراسي





بحث مدير عام قطاع التربية والتعليم ، هاشم علي عيسي مدير عام قطاع التربية والتعليم، لدى ترؤوسه الاجتماع الموسع الذي انعقد ظهر امس بمكتب ادارة المرحلة الثانوية وضم ادارات وزارة التربية والتوجيه واعضاء مبادرة اسناد التعليم، امكانية استئناف الدراسة وبداية العام الدراسي كما بحث مجمل التحديات والمعوقات التي تواجه استئناف الدراسة والحلول والمقترحات.

وامن المجتمعون على ضرورة بداية العام الدراسي في اقرب وقت بعد تذليل التحديات التي تواجه سير الدراسة.

كما اتفق المجتمعون على تكوين لجنة مشتركة من الوزارة واعضاء المبادرة للاعداد لورشة عمل تقام الاسبوع المقبل تضم كافة المختصين والمهتمين بامر التعليم لمناقشة عدد من الاوراق تناقش عدد من المحاور متمثلة في التقويم الدراسي ومخاطر تجميد العام الدراسي وقضايا المعلمين ودور المنظمات والتعليم الخاص في اسناد التعليم ومراكز الايواء بالمدارس.

ومن ثم تحديد تاريخ لبداية العام الدراسي ورفع المقترحات والتوصيات لوالي ولاية البحر الاحمر لاستصدار قرار لبداية العام الدراسي.

يذكر ان لجنة اسناد التعليم كانت قد اجتمعت بوالي البحر الاحمر والذي وجه أعضاء المبادرة بالجلوس مع الجهات المختصة بوزارة التربية والتعليم لمناقشة الرؤية الكلية لفتح المدراس.