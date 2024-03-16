عودة خدمات شبكة سوداني بمدينة أمدرمان





أعلنت شركة سوداتل المشغل الرئيسي لخدمات شركة سوداني للهاتف السيار ، عن عودة خدمات الاتصال لمدينة ام درمان بفضل مجهودات من فرق العمل والمهندسين.

وأكدت الشركة في تصريحات صحفية يوم أمس الخميس بمدينة بورتسودان بانها اوفت بوعدها بإعادة الخدمة الى جميع العملاء في مدن السودان بلا استثناء.

مشيرة الى أن الخدمة عادت بمدينة ام درمان وستعود الخدمة الى بقية الولايات الأخرى وبقية مدن ولاية الخرطوم.