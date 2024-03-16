زين للإتصالات تدشن مشروع دعم افطارات النازحين في تسع ولايات





دشنت الشركة السودانية للهاتف السيار (زين) اليوم الجمعة الخامس من رمضان ببورتسودان مشروع دعم افطارات النازحين في تسع ولايات والذي يستهدف 30,000 (ثلاثون الف )مستفيد.

وذلك بالتعاون مع مجموعة من المنظمات والمبادرات الطوعية التي تنشط في دعم النازحين جراء الحرب التي فاقمت من معاناة المواطنين و اجبرت اكثر من 8 مليون شخص لمغادرة منازلهم.

و يهدف مشروع دعم افطارات النازحين خلال شهر رمضان المبارك ٬ و الذي يغطي ولايات؛ البحر الأحمر،كسلا ، القضارف، الجزيرة، سنار ، النيل الأزرق،الشمالية ، نهر النيل و الخرطوم٬ يهدف إلى إحياء روح التكافل والتراحم المعهودة خلال شهر رمضان الفضيل.

بالاضافة إلى إسناد النازحين بمراكز الأيواء التي تعاني نقصاً في المواد التموينية وذلك في أطار سعى شركة زين الدؤوب للمساهمة في تقليل آثار هذه الظروف الصعبة على الأسر السودانية عامة وفئات النساء والأطفال بصفة خاصة.

يُنفذ مشروع إفطار النازحين بكل من ولاية الخرطوم محلية كرري عبر ثلاثة مبادرات هي التكية وفكة ريق بالاضافة لمبادرة إلهام كرار٬ أما في ولاية كسلا سيتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع منظمة تلاويت العاملة في المجال الإنساني.

وفي ولاية نهر النيل بالتعاون مع مبادرة بنت وهب وبيت المعلم، وفى الولاية الشمالية بالتعاون مع منظمة فوانيس الخير ،ومنظمة سنار للسلام والتنمية بولاية سنار وبالشراكة مع مجموعات من المتطوعين بولايات البحر الأحمر والقضارف والنيل الأزرق.

إضافة إلى ولاية الجزيرة التى تستهدف فيها زين دعم أكثر من مائة من طلاب الخلاوى القرأنية بمنطقة ود الفادني، وقد حالت المشاكل الأمنية وصعوبات النقل دون وصول دعم زين الرمضاني لبقية الولايات.

وفي تصريح صحفي قال المهندس هشام مصطفى علام الرئيس التنفيذي للشركة السودانية للهاتف السيار زين بأن مشروع زين الرمضاني يأتي ضمن حزمة من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى التقليل من آثار الحرب على الأسر السودانية إتساقاً مع القيم المؤسسية للشركة.

وأشار إلى إحساس زين العميق بالمعاناة التي يقاسيها النازحين مضيفاً بأن المشروع هو إمتداد لسجل وافر من المبادرات و المساهمات تفاعلاً مع قضايا المجتمع السوداني الذي تفخر زين بالعمل لخدمته.

وتابع بالقول “رأينا نحن في شركة زين أن نساهم ولو بالقليل في هذه المرحلة الاستثنائية من تاريخ السودان بالإضافة لدورنا الرئيس بتوفير خدمة الإتصالات في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه زين لتأمين استمرارية الخدمة،”وتمنى ان يكون في ذلك حافزا لبقية المؤسسات للمسارعة في تقديم الدعم المجتمعي للفئات الضعيفة التي اجبرتها الظروف لترك منازلها.