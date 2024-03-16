سياسية
لماذا قال جبريل إبراهيم بإنه لا يوافق على لقاء بين البرهان وحميدتي؟ شاهد الفيديو
قال رئيس حركة العدل والمساواة السودانية، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل ابراهيم بإنقرار وقف الاقتتال في السودان قرار إماراتي وليس قرار حميدتي ولذلك لا أوافق على لقاء بين البرهان وحميدتي.
وأضاف جبريل بإنه إذا اعترفت السلطات الإماراتية بأنها من تدير الحرب في السودان سوف نجلس معها للوصول لحل.
الصفحة الإعلامية لحركة العدل والمساواة السودانية
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة