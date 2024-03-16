لماذا قال جبريل إبراهيم بإنه لا يوافق على لقاء بين البرهان وحميدتي؟ شاهد الفيديو

قال رئيس حركة العدل والمساواة السودانية، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل ابراهيم بإنقرار وقف الاقتتال في السودان قرار إماراتي وليس قرار حميدتي ولذلك لا أوافق على لقاء بين البرهان وحميدتي.