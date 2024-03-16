سياسية
بالصور.. برعاية البرهان تدشين الحقيبة الرمضانية لأسر شهداء ومصابي معركة الكرامة والأسر بمصر
دشن سفير السودان بجمهورية مصر العربية السفير محمد عبد الله التوم بالقاهرة الجمعة مبادرة الحقيبة الرمضانية لأسر شهداء ومصابي معركة الكرامة والأسر السودانية المتعففة بجمهورية مصر العربية.
وذلك برعاية كريمة من رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن بحضور الملحق العسكري العميد ركن محمد حامد وأسرة السفارة السودانية بالقاهرة .
وأوضح السيد السفير محمد عبدالله التوم أن الحقيبة الرمضانية استهدفت أسر شهداء ومصابي معركة الكرامة والأسر المتعففة المقيمة في القاهرة، مبيناً ان المبادرة تشمل الرموز السودانية الموجوده بمصر بمختلف تنوعاتهم ومقاماتهم المختلفة .
وأعرب السيد السفير عن شكره وتقديره للسيد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي لرعايته الكريمة لهذه المبادرة متمنيا النصر المؤزر للقوات المسلحة.
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