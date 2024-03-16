بالصور.. برعاية البرهان تدشين الحقيبة الرمضانية لأسر شهداء ومصابي معركة الكرامة والأسر بمصر

وذلك برعاية كريمة من رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن بحضور الملحق العسكري العميد ركن محمد حامد وأسرة السفارة السودانية بالقاهرة .

وأوضح السيد السفير محمد عبدالله التوم أن الحقيبة الرمضانية استهدفت أسر شهداء ومصابي معركة الكرامة والأسر المتعففة المقيمة في القاهرة، مبيناً ان المبادرة تشمل الرموز السودانية الموجوده بمصر بمختلف تنوعاتهم ومقاماتهم المختلفة .