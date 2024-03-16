سياسية
شاهد التوم هجو لابس عسكري .. وفد من قيادات تنسيقية القوى الوطنية يصل قاعدة وادي سيدنا العسكرية بمدينة بأم درمان
وصل وفد من قيادات تنسيقية القوى الوطنية إلى قاعدة وادي سيدنا العسكرية بمدينة بأم درمان والتقى بالفريق أول ركن ياسر العطا ووالي الخرطوم.. ومن ضمن قيادات الوفد التوم هجو ومصطفى تمبور.
وقد ارتدى القيادي التوم هجو الزي العسكري للقوات المسلحة السودانية.
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الجزيرة – السودان
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