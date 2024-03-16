مدير جهاز المخابرات العامة يوجه مديري الأجهزة بالولايات مساعدة تنسيقية القوى الوطنية في برامجها الولائية

وجه مدير جهاز المخابرات العامة السودانية مديري الأجهزة بالولايات مساعدة تنسيقية القوى الوطنية في برامجها الولائية.

وقال أمجد فريد: محاولة إعادة عقارب الساعة إلى الوراء لإنتاج معادلة قسمة سلطة جديدة بين الأطراف المسلحة أمر غير معقول وغير مقبول.