سياسية

مدير جهاز المخابرات العامة يوجه مديري الأجهزة بالولايات مساعدة تنسيقية القوى الوطنية في برامجها الولائية

2024/03/16
جهاز المخابرات العامة
جهاز المخابرات

وجه مدير جهاز المخابرات العامة السودانية مديري الأجهزة بالولايات مساعدة تنسيقية القوى الوطنية في برامجها الولائية.
وقال أمجد فريد: محاولة إعادة عقارب الساعة إلى الوراء لإنتاج معادلة قسمة سلطة جديدة بين الأطراف المسلحة أمر غير معقول وغير مقبول.
الجزيرة – السودان

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2024/03/16