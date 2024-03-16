



قالت د. أماني الطويل بإن زيارة حمدوك إلى القاهرة مهمة وهناك أسباب وراء وقوف مصر على مسافة واحدة من أطراف الصراع.

ما وراء جولة المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان في سبع دول في الجوار في أول مهمة؟

د. أماني الطويل: لقاء البرهان ودقلو في القاهرة قد يتحقق إذا توفرت شروط.

مستشار قائد قوات الدعم السريع: لا علاقة لنا بإسرائيل ولدينا أدلة على استخدام الجيش طائرات إيرانية مسيرة

د. أسامة أحمد عيدروس: شروط الجيش لوقف إطلاق النار وقعت عليها قوات الدعم السريع في جدة.

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