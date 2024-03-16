إيقاف المعز علي وتغريمه 10 آلاف ريال و1000 يورو ثمن شاشة الـ (VAR)





قررت لجنة الانضباط بالاتحاد القطري لكرة القدم إيقاف لاعب الدحيل المعز علي مباراة واحدة (إيقاف انضباطي) وتغريمه غرامة مالية وقدرها (10.000) عشرة آلاف ريال قطري لا غير بسبب السلوك غير الرياضي بعد نهاية مباراة نادي الدحيل ونادي الوكرة بتاريخ 11 مارس الجاري، وذلك استنادا للمواد رقم (3/944-6) من لائحة الانضباط للموسم الرياضي 2023/2024.

كما قررت اللجنة – في بيان – إضافة إلى دفع مبلغ وقدره (1000) يورو ثمن شراء شاشة الـ ( VAR ) بدلاً عن الشاشة التي قام بكسرها، وذلك حسب التقرير الوارد من الشركة المشغلة لتقنية الـ ( VAR ) في الاتحاد القطري لكرة القدم.

وقررت اللجنة أيضاً إيقاف اللاعب تميم محمد المهيزع لاعب نادي المرخية مباراتين إيقاف فني و غرامة مالية وقدرها ( 5.000 ) خمسة الآف ريال قطري لا غير “بسبب اللعب العنيف اتجاه المنافس في مباراة نادي المرخية ونادي الشمال بتاريخ 11 مارس الجاري ، وذلك استنادا للمادة رقم (2/1/47) من لائحة الانضباط للموسم الرياضي .

وقررت اللجنة توجيه لفت نظر إلى اللاعب علي مال الله لاعب نادي قطر بسبب التصريحات الاعلامية بعد نهاية مباراة نادي قطر و النادي العربي بتاريخ 6 مارس، وذلك استنادا للمواد رقم (1/94/77) من لائحة الانضباط للموسم الرياضي.

الشرق القطرية