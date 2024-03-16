كيف تفاعل المصباح طلحة قائد لواء البراء بن مالك مع حديث الدبل ” يا أم رائد .. الدبل مطلب شعبي”





وجد حديث القائد العام للجيش السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عن “الدبل” تفاعلاً كبيراً على شبكات التواصل الاجتماعي.

وكتب المصباح طلحة قائد لواء البراء بن مالك على صفحته الرسمية بحسب رصد محرر “النيلين”: “يا أم رائد .. الدبل مطلب شعبي .. دحين بعد كده نفتش العروض المتاحة”.

وانهمرت التعليقات على منشور المصباح طلحة وكانت أبرزها:

يازول كده ماخطر عليك

قالوا الأخوات بعد توجيه السيد القائد العام بدأوا دورة مسيرات .. و عليه أخوانا في كل مكان عليكم بالحذر ثم الحذر الشغلة دي جابت ليها مسيرات عدييييل

التعدد لازم ياسعادتك.

دبل ليهم ما تكسر بخاطرو يا سعادتك

في مثل بقول السواي ما حداث .. على العموم

المشكلة تكون علمتها ضرب السلاح والفنون القتالية

كلام الكاهن أمر

وتقاتل كتائب البراء بن مالك مع القوات المسلحة السودانية في معركة الكرامة لإنهاء تمرد الدعم السريع المستمر منذ منتصف أبريل 2023، وكان القائد العام زار المصباح ابوزيد طلحة إبان إصابته وإقامته في المستشفى.

رصد وتحرير – “النيلين”