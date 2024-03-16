شاهد بالفيديو .. البرهان: “الناس ديل زول بمرق منهم مافي” وكاتب: “يا الدعامة والبرغش، كنتو قايلنو بيهظر.. صاح؟





قال القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن البرهان في تسجيل سابق بأن تفاخر الدعامة بنصب الشرك لقوات الجيش قد عاد إليهم بأسوأ مما يتخيلون وأن الشرك بات منصوباً لهم الآن.

وقال البرهان بأن كل قوات الدعم السريع المتمردة الموجودة في الجزيرة وفي الخرطوم لن يخرج منهم أحد، فقد تم نصب الشرك والإحاطة بشكل كامل.

وكتب الصحفي حسين ملاسي في تعليق على حديث القائد ” يا الدعامة والبرغش، كنتو قايلنو بيهظر.. صاح؟”.

ويخوض الجيش السوداني قتالاً منذ منتصف أبريل من العام 2023 لإنهاء تمرد الدعم السريع، وسط مساندة شعبية واسعة.

رصد وتحرير – “النيلين”