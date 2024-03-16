بتكلفة 1,000,000,000 جنيه وزير التنمية الإجتماعية ووالي البحر الاحمر يدشنان فرحة الصائم ودعم الأسر المتعففة

دشن وزير التنمية الاجتماعية الاستاذ احمد ادم بخيت ووالي البحر اللواء معاش مصطفي محمد نور ومدير عام ديوان الزكاة بالولاية والسجن الاتحادي ظهر اليوم بالسجن الاتحادي بمدنية بورتسودان شرقي السودان فرحة الصائم والعيد واطلاق سراح عدد 107نزيلا ودعمهم خلال هذا الشهر.الكريم حتي يعودو الي المجتمع اقوياء والمساهمة في بناء السودان الجديد.في السياق.

شدد وزير التنمية الاجتماعية احمد ادم بخيت علي دعم الفقراء والمساكين والمحتاجين والارامل والنازحين من الزكاة خاصة والبلاد تشهد حربا ونزوحا في عدد مقدر من ولايات السودان لافتا الي اهمية الزكاة .ومساهمتها الكبيرة في دعم الفقراء والمساكين والمحتاجين اليها من جهته دعا ء والي البحر الاحمر. اللواء معاش مصطفي محمد نور النزلاء الذين يتم اطلاق سراحهم وينخرطو في صفوف المجتمع والمساهمة في بناء السودان. وكشف الامين العام لديوان الزكاة عبد القادر حامد عبد القادر ان هذ ه المشروعات التي يقدمها ديوان الزكاة بالبحر الاحمر بتكلفة مليار جنية دعما وسندا للفقراء والمساكين والمحتاجين فضلا عن دعم الاسر الضعيفة.

إعلام وزارة التنمية الاجتماعية