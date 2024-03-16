مدير شرطة إقليم النيل الأزرق المكلف يدشن توزيع كيس الصائم لمنسوبي شرطة الإقليم

دشن العميد شرطة حقوقي د/أمير عبدالرحمن بركية مدير شرطة إقليم النيل الأزرق المكلف مشروع كيس الصائم الذي اعدته رئاسة شرطة الإقليم لدعم منسوبي شرطة الإقليم خلال شهر رمضان المبارك بحضور العميد شرطة د/خواض الشامي مدير دائرة الجنايات وعدد من مدراء الإدارات وضباط وصف ضباط وجنود شرطة الإقليم.

وقال العميد بركية خلال مراسم تسليم الطرد لمستحقيه أن رئاسة شرطة الإقليم ظلت دوما حريصة علي دعم وإسناد منسوبيها في مختلف المجالات وخاصة الجوانب الإجتماعية مضيفا أن الشهر الفضيل يعتبر مناسبة دينية وإجتماعية تتطلب الإهتمام المتعاظم وتوفير السلع والمواد التموينية التي تعين الشرطي علي العبادة والتفرغ لآداء واجباته المهنية

بإطمئنان مضيفا أن الأوضاع الإستثنائية التي تمر بها البلاد في الجوانب الأمنية والاقتصادية فرضت واقعا يتطلب أن تتدخل رئاسة الشرطة وشرطة الإقليم في توفير الإحتياجات الضرورية لمنسوبي الشرطة، مضيفا أن الطرد السلعي يشمل عدد من المواد الغذائية المتنوعة.

وأكد مدير شرطة الإقليم أن رئاسة شرطة الإقليم مهتمة بافرادها ودعمهم في المناسبات الدينية والإجتماعية ماديا وعينيا ومعنويا.