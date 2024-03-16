رئيس الهيئة الشعبية لدعم القوات المسلحه يزور الإذاعة ووادي سيدنا

سجل رئيس الهيئة الشعبية السودانية لإسناد القوات المسلحة وبناء السودان د.تجاني محمد حسن، ووفد تنسيقية القوى الوطنية، زيارة لمقر الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون بأمدرمان بعد تحريره من المليشيا المتمردة، كما زار منطقة وادي سيدنا العسكرية.