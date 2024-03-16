سياسية
رئيس الهيئة الشعبية لدعم القوات المسلحه يزور الإذاعة ووادي سيدنا
سجل رئيس الهيئة الشعبية السودانية لإسناد القوات المسلحة وبناء السودان د.تجاني محمد حسن، ووفد تنسيقية القوى الوطنية، زيارة لمقر الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون بأمدرمان بعد تحريره من المليشيا المتمردة، كما زار منطقة وادي سيدنا العسكرية.
وتأتي زيارة الهيئة ووفد تنسيقية القوى الوطنية تاكيداً وتعزيزاً لموقفهم الداعم للقوات المسلحة ووقوفهم معها في خندق واحد في معركة الكرامة ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة.
وهنأ الوفد خلال الزيارة القوات المسلحة بما بتحرير الإذاعة والتلفزيون، وإلتقى رئيس الهيئة الشعبية د.تجاني خلال الزيارة بالقيادات العسكرية بمنطقة وادي سيدنا ووالي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان.
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