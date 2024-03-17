السفير المصري: لا تنسوا ما قدمه السودان لمصر قبل عشرات السنين.. والسلطات المصرية بدأت في تسهيل إجراءات الإقامة





أكد السفير المصري في السودان، هاني صلاح، أن السودان لن يتقسم ولن ينهار، وعبر عن عميق حزنه لما يجري في البلاد. وحث هاني في حفل الإفطار الذي نظمه مركز عنقرة للخدمات الصحفية على شرف السفير المصري، حث الإعلاميين والسودانيين بضرورة توفر الإرادة الوطنية لبناء سودان ما بعد الحرب، موضحاً بأن السودان دولة عظيمة ولابد أن يخرج من هذا الامتحان أكثر وحدة، وأن يتناسى مشاكل الماضي.

وكشف هاني أن السلطات المصرية بدأت في تسهيل إجراءات الإقامة وفتح مراكز لها في عدة مناطق بمصر، متمنياً للشعب السوداني الخير والتقدم، موضحاً أن تكون الأولوية لديه للملفات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وأن يقلل من الجوانب السياسية مع أهميتها.

وقال السفير هاني إن السودان قدم في الماضي للدولة المصرية الكثير، خاصة قمة اللاءات الثلاثة واستخدام الأراضي السودانية للطائرات المصرية إبان حرب 67 “لا تنسوا ذلك”.

شرف الحفل عدد من رموز المجتمع، على رأسهم ، الشيخ عبد الرحيم محمد صالح، شيخ الطريقة السمانية ونائب رئيس الجبهة الشعبية السودانية، وعثمان أوشيك رئيس اتحاد العمال، وطارق البشير مدير شركة الخطوط الجوية السودانية، والمهندس أبو بكر حامد نور مستشار رئيس حركة العدل والمساوة، وعدد من الصحفيين والإعلاميين، يتقدمهم الأستاذ جمال عنقرة.

وتحدث مستشار حركة العدل والمساوة، أبو بكر حامد نور، مثمناً الدور الذي يقوم به الأمير عنقرة في لم شمل السودانيين وخلق المبادرات لوحدة الرؤى لتجاوز الأزمة الراهنة.

بورتسودان: السوداني