شبكة زين تعود لام درمان بخدمة الجيل الرابع





اعلنت الشركة السودانية للهاتف السيار ( زين ) عن عودة خدماتها تدريجياً لمدينة امدرمان بولاية الخرطوم، وذلك بعد عمل فني كبير ومجهودات مقدرة للفرق الفنية، وتأتي عودة تغطية شبكة زين لأمدرمان ضمن سعيها لإكمال عملية الربط الشبكي بين كل الولايات بمقسم مدينة بورتسودان الجديد.

الجدير بالذكر ان تغطية زين لمدينة امدرمان تمكن المواطنين من استخدام تقنية الجيل الرابع والجيل الثالث التي توفر سرعات انترنت عالية في عدد من محليات أمدرمان، ويتوقع أن تعلن الشركة عن عودة خدماتها في عدد من المدن السودانية في القريب العاجل.

سونا