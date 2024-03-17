بالصور من أمام مبنى التلفزيون .. رئيس تنسيقية المحاميد يجدد دعمه للقوات المسلحة





جدد المهندس انورأحمدخاطر رئيس تنسيقية ابناء المحاميد بالسودان موقف المحاميد الداعم للقوات المسلحة والتأمين على تنفيذ مخرجات إتفاق جدة الذي ينص على خروج المليشيا المتمردة من بيوت المواطنين والاعيان والمرافق العامة.

وأكد رئيس التنسيقية في تصريح (لسونا) عقب عودته من زيارته لمنطقة وادي سيدنا العسكرية ومبني الاذاعة والتلفزيون ان الحرب التي شنتها مليشيا الدعم السريع ضد الدولة والمواطن والقوات المسلحة زادت اللحمة والتماسك بين المواطنين وقواتهم المسلحة وقرب وجدان المواطنين والشعب بسبب ممارسات وانتهاكات المليشيا ،مؤكدا انه ورغم جراح الوطن ومعاناة الشعب الا ان الحرب تمايزت فيها الصفوف ،مجددا الرفض التام لتقسيم البلاد الى دويلات .

سونا