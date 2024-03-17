سياسية

مناوي: “رمضان كريم” وصلت القاهرة قادماً من اروبا في طريقي الي الوطن السودان

2024/03/17
مني أركو مناوي

قال حاكم دارفور مني اركو مناوي: وصلت القاهرة قادماً من اروبا في طريقي الي الوطن السودان. وأضاف مناوي على حسابه في تطبيق “أكس”:
سوف نقوم بعدد من الاعمال أولها اللقاء باللجنة السياسية للكتلة الديمقراطية وبعض الفاعلين من السودانيين ومتابعة إجراءات إقامة مؤتمر التعليم الإلكتروني لدارفور . رمضان كريم .
رصد وتحرير – “النيلين”

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