مناوي: “رمضان كريم” وصلت القاهرة قادماً من اروبا في طريقي الي الوطن السودان





قال حاكم دارفور مني اركو مناوي: وصلت القاهرة قادماً من اروبا في طريقي الي الوطن السودان. وأضاف مناوي على حسابه في تطبيق “أكس”:

سوف نقوم بعدد من الاعمال أولها اللقاء باللجنة السياسية للكتلة الديمقراطية وبعض الفاعلين من السودانيين ومتابعة إجراءات إقامة مؤتمر التعليم الإلكتروني لدارفور . رمضان كريم .

رصد وتحرير – “النيلين”