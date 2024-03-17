مبابي يرفض «المدفعجية» لـ «البرودة»!





ذكرت مصادر صحفية إنجليزية، أن أرسنال كان يدرس إمكانية تقديم عرض مغرٍ للنجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي «25عاماً» مهاجم باريس سان جيرمان، والمُتوج بـ «مونديال 2018»، في الوقت الذي كان الكل يدرك بأن «فتى بوندي المدلل» الذي يغادر سان جيرمان هذا الصيف، سينتقل على الأرجح إلى ريال مدريد الإسباني، ولم يصدر عنه في أي وقت ما يشير إلى أنه يرغب في اللعب بإنجلترا.

غير أن تكهنات البعض بإمكانية أن يتجه مبابي إلى الدوري الإنجليزي «البريميرليج» دفعت لاعب كرة قدم شاباً يُدعى ميكي بولي، عضو في منتخب إنجلترا لـ«ضعاف البصر»، إلى التأكد بنفسه بتوجيه السؤال إلى مبابي عندما أُتيحت له الفرصة لمقابلته، وسجل ذلك على شريط فيديو بثه على موقع «إكس» تويتر سابقاً، وبدأ بسؤاله قائلاً: هل ستوقع لأرسنال هذا الصيف؟ أجاب مبابي مندهشاً وضاحكاً: أرسنال؟، وبادره الشاب الإنجليزي بسؤال آخر: نحن مهتمون بك وبمجيئك إلى إنجلترا؟، ورد عليه مبابي قائلاً: ليس هناك سبيل لتحقيق ذلك، فسأله: لماذا؟ ورد هداف كأس العالم الأخيرة والهداف التاريخي لناديه الفرنسي، بإجابة لم تخطر على عقل الشاب الإنجليزي، قائلاً: الجو هناك بارد جداً، وأنهى الحوار.

وذكر موقع «ياهو سبورت» الذي نقل هذا الفيديو عن موقع «إكس»، أن رد مبابي على الشاب الإنجليزي يحمل من دون شك إشارة ضمنية وتلميحاً إلى الجهة التي يرغب في أن يقصدها الصيف المقبل، وهي العاصمة الإسبانية، لكي يلعب لريال مدريد، لأن الجو هناك أكثر حرارة من باريس ولندن!.

صحيفة الاتحاد