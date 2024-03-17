اردول: قواتنا المسلحة هي منا ونحن منها في كل الأوقاف نصحح اخطائها وننتقد منسوبيها وقادتها





كتب مبارك أردول على صفحته الرسمية بخصوص قصف مدرسة في الهدرا بجبال النوبة:

في خلال اليومين الماضيين استقبل هاتفي عدد من الرسائل مصحوبة معها صور للقصف الجوي الذي استهدف مبنى مدرسة في منطقة الهدرا بجبال النوبة، الرسائل احداها مستفسرة واحداها شامتة علينا وندرك سبب الشماتة ، ردنا للمستفسرين ، نقول : أن القوات المسلحة بالطبيعي تعمل ومن خلال حديثنا مع عدد من كبار قادتها لتقليل الخسائر البشرية وتفادي الأخطاء الغير مقصودة التي تحدث في حالات الحرب، لايمكن للقوات المسلحة أن تستهدف عمدا احد حواضنها بهكذا قصف ولا أي من المواطنين والمجتمعات السودانية ، فقبل ان يكون انه ليسو بأهداف عسكرية فإنه غير مخطط ولا مفيد في الحرب استهداف المدنيين.

كررنا كثيرا بضرورة العمل على تقليل الخسائر بجانب المدنيين وحتى في العسكريين إن أمكن تحييدهم وتعطيلهم من القتال .

ولكن الذي استغرب له، أن مواطني الهدرا هم نفس مواطني كادقلي فمن يقصف كادقلي ويوقع خسائر في صفوف المدنيين قبل اسبوع بمدفعية ثقيلة وفي احتفال مشهود وبل يحاصرها ويمنع عنها الغذاء والدواء لايمكن أن يصدر فورمان إدانة للقوات المسلحة التي ظلت طيلة اندلاع الصراع في ١٥ أبريل تقف بجانب اهلنا وتدافع عنهم ، وتقدم مايمكن أن تقدمه ، وما معركة الدلنج إلا احد المعارك البطولية التي دافعت عنها القوات المسلحة بجانب اهلنا ومنعت ما يمكن أن يكرر ما حدث في مدينة الجنينة لاهلنا، فهذه تشفع لهم شفاعة كبيرة.

قواتنا المسلحة هي منا ونحن منها في كل الأوقاف نصحح اخطائها وننتقد منسوبيها وقادتها ويعلمون ذلك ولكننا لا نزايد عليها أو نطعنها من الخلف خاصة عندما تخوض معارك دفاع عن اهلنا ومواطنينا وبلدنا التي تسعى قوى داخلية وخارجية لاختطافها.

من يريد الخير لاهلنا النوبة أن يفتح طريق كادقلي ويوقف القصف المدفعي عنهم حتى نصدقه قبل ان يدين القصف الجوي في الهدرا، فالنوبة في كادقلي هم نفسهم النوبة في الهدرا .

الرحمة والمغفرة للشهداء وتعازينا لأسرهم ولذويهم، ونرجوا أن لا يكرر مثل هذه الأخطاء العسكرية بقدر الإمكان.

ونقول لمن زايدوا علينا كفو عن هذا فلا آلسنة لكم تطالنا واهلنا يعلمون من يقف بجانبهم ومن هو غير ذلك، فنحن نستطيع أن نتكلم مع قادة القوات المسلحة ويتقبلوا نقدنا اللاذع بصدر رحب ، ولكني اسألكم هل تستطيعون أن تتحدثوا مع قادتكم عندما يقصفوا اهلكم في كادقلي ويمنعوا الغذاء والدواء عنهم، او أصدرتم مجرد بيان ادانة ( مجرد بيان) لما حدث لاهلنا في الجنينة ومقتل رفيقنا خميس ابكر؟؟؟

رصد وتحرير – “النيلين”