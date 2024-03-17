والي الجزيرة يشدد علي ضرورة ضبط الوجود الاجنبي





شدد الاستاذ الطاهر ابراهيم الخير والي ولاية الجزيرة علي ضرورة ضبط الوجود الاجنبي بولاية الجزيرة وذلك لوجود اعداد كبيرةمنهم في صفوف قوات الحركة الارهابية المتمردة حيث أصبح وجودهم يشكل خطر على الامن الداخلي مشيرا الي اعادة النظر في تواجدهم والمحافظة علي أمن واستقرار الولاية مناديا بفتح مكاتب الدولة لمباشرة مهامها المؤكلة لها.

وأشار بأن ولاية الجزيرة تضع علي قمة اولوياتها إرجاع المواطنين الي منازلهم بعد التهجير القصري الذي مارسته الحركة الارهابية ذات السلوك البربري ٠

وأكد ٬ لدي زيارته لهيئة العمليات والمقاومة الشعبية المسلحة بالمناقل يرافقه الأستاذ حافظ عبدالله الجاك المدير التنفيذي لمحلية المناقل واللواء ابوعبيدة ميرغني فضل الله المشرف علي هئية العمليات والعميد. عماد الدين سيد أحمد مدير جهاز المخابرات بولاية الجزيرة ٬أكد علي دور المتحركات من الأجهزة الأمنية المختلفة والتي تجوب القري والفرقان بالولاية و التي اسهمت في كسر شوكة التمرد وانحساره بصورة ملموسة في كل المحاور مشيدا بحماس وارادة القوات النظامية بكل تشكيلاتها وهي تعمل بكل تناغم وانسجام لبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون.

الاستاذ. الصادق يوسف الامين العام لديوان الزكاة قال إن دعم القوات المسلحة والمستنفرين واجب لحماية الأرض والعرض وسيادة البلاد وعزتها وكرامتها من كل المطامع ونوايا الخونة والعملاء والماجورين.

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