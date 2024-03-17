مجلس المهن الطبيةيعقد أداءالقسم المهني للتسجيل التمهيدي في مراكزه الخارجية





عقد المجلس القومي السوداني للمهن الطبية والصحية امس السبت وعبر تقنية القوقل مييت في مراكز خدماته الخارجية في كل من السعودية ،قطر ،الامارات ،مصر وسلطنة عمان عقد أداء القسم المهني ودورة أخلاقيات المهنة للتسجيل التمهيدي امام الامين العام للمجلس د. زكي محمد البشير وعدد من اداراة المجلس.

وشملت دورة اخلاقيات المهنة أربعة محاور أهمها مهارات الاتصال واخلاقيات المهنة والمحظورات والواجبات وإدارة الذات قدمها كل من الاكاديمي بروفيسور عبد المنعم سهل ود. زكي محمد البشير الأمين العام للمجلس .

واشاد عدد من الممارسين الذين تقدموا للتسجيل التمهيدي بدور المجلس وحرصه على تقديم الخدمات وتوفيرها في ظل الظروف التي يعاني منها السودان .

من جانبه شكر د.محمد حمد محمد احمد المدير التنفيذي مسؤول مراكز الخدمات بالمجلس الحضور ومراكز الخدمات على تعاونها الكبير لتسهيل تقديم الخدمات للممارسين.

الجدير بالذكر ان التسجيل التمهيدي من الانشطة الرئيسية التي يقوم بها المجلس شهريا داخل وخارج السودان ويعد التسجيل التمهيدي اول الخطوات لادراج الممارس في سجلات المجلس القومي السوداني للمهن الطبية والصحية.

سونا