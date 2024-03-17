حملات مرورية مكثفة لشرطة مرور ولاية البحر الاحمر تستهدف الدراجات النارية المخالفة لأنظمة وقوانين المرور

العميد شرطة امير ابراهيم عبدالصادق مدير مرور ولاية البحر الاحمر أوضح في تصريح (للمكتب الصحفي للشرطة) ان الحملة التى تم تنفيذها جاءت فى اطار عمليات الضبط المروري والرقابي لحفظ الأرواح والممتلكات ومحاربة الظواهر السالبة لسائقي الدراجات النارية غير الملتزمين بنظم ولوائح المرور ونسبة للمخالفات التى دونتها مضابط المرور مؤخراً خاصة مايسمى ب (٩ طويله ) التى اصبحت تشكل مهدداً امنيا خاصة وان الولاية شهدت ازدياد فى عدد المركبات والكثافة المرورية مما يتطلب وضع خطط عاجلة للتعامل الجيد مع هذه الكثافة ، مبينا بأن الخطة العملية تهدف للانتشار الواسع لرجال المرور فى التقاطعات لمزيد من عمليات الضبط المرورى بالطرق ، مشيداً بالادوار المتعاظمة التى تقدمها شعبة العمليات من ضباط وصف ضباط وجنود فى عمليات الضبط المروري اسهم في انسياب حركة السير وفك الاختناقات والازدحام بالولاية.