سياسية
حملات مرورية مكثفة لشرطة مرور ولاية البحر الاحمر تستهدف الدراجات النارية المخالفة لأنظمة وقوانين المرور
في اطار العمل المروري والرقابي الراتب لتحقيق استراتيجية السلامة المرورية وأمن الطرق ومنعا للظواهر السالبة والتفلتات الأمنية التى تهدد سلامة مستخدمي الطريق نفذت شرطة مرور ولاية البحر الاحمر حملات مرورية واسعة بعدد من تقاطعات الولاية استهدفت الدراجات النارية( المواتر ) المخالفة لانظمة وقوانين السير.
العميد شرطة امير ابراهيم عبدالصادق مدير مرور ولاية البحر الاحمر أوضح في تصريح (للمكتب الصحفي للشرطة) ان الحملة التى تم تنفيذها جاءت فى اطار عمليات الضبط المروري والرقابي لحفظ الأرواح والممتلكات ومحاربة الظواهر السالبة لسائقي الدراجات النارية غير الملتزمين بنظم ولوائح المرور ونسبة للمخالفات التى دونتها مضابط المرور مؤخراً خاصة مايسمى ب (٩ طويله ) التى اصبحت تشكل مهدداً امنيا خاصة وان الولاية شهدت ازدياد فى عدد المركبات والكثافة المرورية مما يتطلب وضع خطط عاجلة للتعامل الجيد مع هذه الكثافة ، مبينا بأن الخطة العملية تهدف للانتشار الواسع لرجال المرور فى التقاطعات لمزيد من عمليات الضبط المرورى بالطرق ، مشيداً بالادوار المتعاظمة التى تقدمها شعبة العمليات من ضباط وصف ضباط وجنود فى عمليات الضبط المروري اسهم في انسياب حركة السير وفك الاختناقات والازدحام بالولاية.
الرائد شرطة مهدى عبدالقادر المشرف الميدانى للحملة أشار الي ان نتائج الحملة اسفرت عن ضبط عدد ( ٥٥) دراجة نارية مخالفه لقانون وانظمة السير فى الطريق تم حجزها واتخاذ الاجراءات القانونية والمرورية اللازمة في مواجهة المخالفين
يذكر ان الحمله الضبطية بإشراف ومتابعة رئيس قسم العمليات بإدارة مرور ولاية البحر الاحمر.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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