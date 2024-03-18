سياسية
وزير الصحة الإتحادي يشيد بمستوى التطور الذي شهدته مستشفى الشرطة عطبرة
أشاد د/ هيثم محمد إبراهيم وزير الصحة الإتحادي بمستوى التطور والتحديث الذي شهدته مستشفى الشرطة عطبرة واصفاً إدارتها بالطموحة والمجتهدة.
جاء ذلك لدى وقوفه على الإضافات الجديدة بالمستشفى في زيارته لها صباح اليوم والتي رافقه خلالها د/ أمل المجذوب وزير الصحة بنهرالنيل وكان في إستقباله كلا من اللواء شرطة/ محمد علي الحسن ممثل مساعد المدير العام للخدمات الصحية واللواء شرطة حقوقي/ سلمان محمد الطيب سعد مدير شرطة ولاية نهرالنيل والعميد شرطة طبيب/ الوليد محجوب مدير مستشفى الشرطة عطبرة وعدد من الكوادر الطبية والإدارية العاملة بالمستشفى.
ووقف على عدد من الأقسام بالمستشفى الجديد والقديم مستمعاً لتنوير عن المشروعات التي تم إنجازها والمشروعات قيد التنفيذ متعهداً بتقديم الدعم اللازم للمستشفي.
وثمن مجهودات رئاسة قوات الشرطة وشرطة ولاية نهرالنيل ووزارة الصحة الولائية في دعم وإسناد المستشفى وتذليل كافة العقبات التي تعترض سير العمل موضحاً بأنه قد لمس فرقاً كبيراً منذ آخر زيارة له وهذا يدل على حجم العمل الكبير والمدروس بهذا الصرح الطبي المتكامل.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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