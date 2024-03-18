وزير الصحة الإتحادي يشيد بمستوى التطور الذي شهدته مستشفى الشرطة عطبرة

جاء ذلك لدى وقوفه على الإضافات الجديدة بالمستشفى في زيارته لها صباح اليوم والتي رافقه خلالها د/ أمل المجذوب وزير الصحة بنهرالنيل وكان في إستقباله كلا من اللواء شرطة/ محمد علي الحسن ممثل مساعد المدير العام للخدمات الصحية واللواء شرطة حقوقي/ سلمان محمد الطيب سعد مدير شرطة ولاية نهرالنيل والعميد شرطة طبيب/ الوليد محجوب مدير مستشفى الشرطة عطبرة وعدد من الكوادر الطبية والإدارية العاملة بالمستشفى.