هل بينهم صلاح؟.. كلوب يُثير القلق بشأن ثلاثي ليفربول بعد الخسارة أمام اليونايتد

أضاف : “حالياً، يستعد اللاعبون للعودة إلى منتخباتهم، وآمل أن يعودوا بحالة صحية جيدة؛ فقد عانى لويس دياز من إصابة في الفخذ، ويعاني نونيز من مشاكل في أوتار الركبة، بينما تضرر كاحل جاكبو”.

وأشار قائلاً: “من المقرر أن يشاركوا في مباريات أخرى خلال فترة تتراوح بين أربعة إلى خمسة أيام مع منتخباتهم، وهذا أمر غير مستبعد. آمل أن نتمكن من إنهاء الموسم بشكل جيد. أنا ممتن لدعم جمهورنا الرائع، وأعلم أننا سنعود ونحاول مرة أخرى في غضون بضعة أسابيع”.

وختم تصريحاته قائلاً: “لا يمكنني إلا أن أشيد بشخصية اللاعبين؛ لا زلت فخوراً بأدائهم اليوم، والآن يجب عليهم الاستراحة والتعافي، وسنبذل كل ما في وسعنا بعد فترة التوقف الدولي للعودة بقوة”.