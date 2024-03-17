رياضية
هل بينهم صلاح؟.. كلوب يُثير القلق بشأن ثلاثي ليفربول بعد الخسارة أمام اليونايتد
أدلى يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بتصريحات مثيرة بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد بكأس الاتحاد الإنجليزي، حيث كشف حالة ثلاثي الريدز بعد الخسارة القاتلة أمام أحمر مدينة مانشستر وتوديع المسابقة المحلية.
وقال يورجن كلوب في تصريحات نشرتها شبكة “بي بي سي” العالمية: “في بعض اللحظات كنا مستعجلين للغاية، وبينما كنا نسعى للوصول إلى ركلات الترجيح، كانت الفرصة قد فاتت بالفعل؛ خسرنا المباراة في النهاية، والآن لا يمكنني أن أطلب المزيد من الأولاد”.
بوابة الفجر
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