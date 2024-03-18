لجان المقاومة الحصاحيصا: استثمار الميليشيا في الاتصالات عبر إيجار شبكة “الاستار لينك”

قالت لجان المقاومة الحصاحيصا بولاية الجزيرة باستمرار انقطاع الاتصالات والإنترنت عن المدينة. وبإن استثمار الميليشيا في الاتصالات عبر إيجار شبكة “الاستار لينك” بأسعار متفاوته وفي مناطق مختلفة.