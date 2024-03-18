سياسية

لجان المقاومة الحصاحيصا: استثمار الميليشيا في الاتصالات عبر إيجار شبكة “الاستار لينك”

2024/03/18

قالت لجان المقاومة الحصاحيصا بولاية الجزيرة باستمرار انقطاع الاتصالات والإنترنت عن المدينة. وبإن استثمار الميليشيا في الاتصالات عبر إيجار شبكة “الاستار لينك” بأسعار متفاوته وفي مناطق مختلفة.
– شح في السلع الأساسية والمواد الغذائية بشكل عام.
– انعدام للسيولة بسبب انقطاع الاتصالات مما أدى إلى فقدان المواطنين لأبسط مقومات الحياة.
– ندرة نسبية في الأدوية بسبب قطع الإمداد للصيدليات وخروج أغلب الصيدليات عن العمل.
الجزيرة – السودان

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