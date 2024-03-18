سياسية
لجان المقاومة الحصاحيصا: استثمار الميليشيا في الاتصالات عبر إيجار شبكة “الاستار لينك”
قالت لجان المقاومة الحصاحيصا بولاية الجزيرة باستمرار انقطاع الاتصالات والإنترنت عن المدينة. وبإن استثمار الميليشيا في الاتصالات عبر إيجار شبكة “الاستار لينك” بأسعار متفاوته وفي مناطق مختلفة.
– شح في السلع الأساسية والمواد الغذائية بشكل عام.
– انعدام للسيولة بسبب انقطاع الاتصالات مما أدى إلى فقدان المواطنين لأبسط مقومات الحياة.
– ندرة نسبية في الأدوية بسبب قطع الإمداد للصيدليات وخروج أغلب الصيدليات عن العمل.
الجزيرة – السودان
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