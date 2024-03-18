شاهد بالفيديو.. توزيع أجهزة إتصال فضائي (إستارلنك) وحقيبة رمضانية لسكان أمدرمان





قيادة منطقة أمدرمان العسكرية إدارة الإسناد المجتمعي وفي إطار مبادرة ” رمضان بيجمعنا ” توزع الحقيبة الرمضانية لمواطني مدينة أمدرمان وتوزيع أجهزة إتصال فضائي (إستارلنك) برعاية كريمة من القائد العام للقوات المسلحة الفرق أول ركن عبدالفتاح البرهان وبتشريف قائد منطقة أمدرمان العسكرية اللواء ركن ظافر عمر عبدالقادر.

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إعلام القوات المسلحة السودانية