الرياضي بحاجة لنظام غذائي خاص في رمضان





أكدت الدكتورة بسمة صلاح العامري، المتخصصة في التغذية العلاجية والحميات، المحاضرة الدولية في أكاديمية الاتحاد الدولي للرياضة وبناء الأجسام «IFBB»، حاجة الرياضي إلى نظام غذائي خاص في رمضان المبارك، يفضي إلى عدم الزيادة في الوزن نتيجة تناول كميات كبيرة من الغذاء، وعدم ممارسة النشاط الرياضي في الشهر الفضيل بشكل صحي.

وقالت الدكتورة بسمة العامري: الصيام في شهر رمضان المبارك، مفيد جداً لجسم الإنسان، والرياضي على وجه التحديد، ولكن بشرط الالتزام بنظام غذائي خاص يقود إلى تفادي أي آثار جانبية تنتج في الأساس عن تناول كميات غير محددة من الطعام، وعدم ممارسة الرياضة بشكل عملي صحيح في أيام الشهر الفضيل.

برنامج

وأضافت: غالباً ما يشهد رمضان المبارك تغييراً واضحاً في نمط الحياة للرياضي، وخصوصاً ما يتعلق بالتغذية، وكميات الطعام التي تناولها في وجبتي الإفطار والسحور، ومدى الالتزام بأداء التمارين، وخوض المباريات الرسمية، ما يحتم وضع برنامج صحي فاعل خاص لمواصلة الرياضي مشواره مع رياضته المفضلة بعد انتهاء الشهر المبارك.

ولفتت الدكتورة بسمة العامري، إلى أن بعض الرياضيين يتجه في الشهر الفضيل إلى زيادة الغذاء والسوائل في أثناء الإفطار والسحور بشكل مبالغ فيه، ظناً منه أن الجسم سيخزنه فترات طويلة، ولا يؤثر ذلك في شدة التمرين ووقته، مشددة على أن تلك السلوكات الغذائية يمكن أن تكون نتائجها خلاف ذلك بنسبة كبيرة، فيصاب الرياضي باضطرابات الجهاز الهضمي المؤثرة في التمارين الرياضية، ما قد يقود إلى صعوبة ممارسة تلك التمارين نتيجة إصابته بداء السمنة، وما يصاحبها من أمراض عدة.

ودعت الدكتورة بسمة العامري، إلى ضرورة حرص الرياضي على تطبيق التغذية الصحية في رمضان المبارك، عبر الالتزام بالعناصر الغذائية، وتحديد الحاجة إلى السعرات الحرارية المطلوبة، وكميات السوائل، وتحديد نوع التمارين التي يتطلب كل منها نوعاً محدداً من الأغذية والبروتينات الضرورية للبناء العضلي الصحيح والاستشفاء السليم.

وأشارت الدكتورة بسمة العامري، إلى أهمية تحديد الهدف من ممارسة التمارين للرياضي، داعية إلى ضرورة عدم تساهل الرياضي في الالتزام بالغذاء الصحي في رمضان المبارك.

صحيفة البيان