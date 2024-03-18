أرقام مرعبة.. كيليان مبابي يواصل كتابة التاريخ





واصل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، توهجه بالدوري الفرنسي، بتسجيله “هاتريك” خلال الفوز الكبير لفريقه على مونبلييه بنتيجة 6/2، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر الدوري الفرنسي.

ورفع مبابي رصيده من الأهداف بنسخة الموسم الجاري من الدوري الفرنسي إلى 24 هدفًا، خلال 24 مباراة، يتصدر بها جدول ترتيب هدافي المسابقة هذا الموسم.

وبحسب شبكة “أوبتا” المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، فإن رصيد مبابي من الأهداف وصل إلى 188 هدفًا خلال مسيرته بالدوري الفرنسي، يحل بها المركز الثامن بقائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة، مشيرة إلى أن اللاعب الفرنسي تجاوز الأسطورة فلوري دي نالو، صاحب الـ 187 هدفًا.

وفي نفس الوقت، أشارت شبكة “سكواكا” المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، إلى أن مبابي ساهم في أكثر من 450 هدفًا، طوال مسيرته مع الأندية والمنتخب الفرنسي، حيث سجل 323 هدفًا وصنع 130 هدفًا، خلال 432 مباراة، رغم أن عمره لم يتخط الـ 25 عامًا.

وسلط نادي باريس سان جيرمان، الضوء على لحظة استثنائية لمبابي، حيث أشار الحساب الرسمي للنادي على منصة “إكس”، إلى أن مباراة مونبلييه، تحمل رقم 200 لمبابي بقميص الفريق الفرنسي في الدوري.

ويلعب مبابي بقميص باريس منذ صيف 2017، قادمًا من موناكو، مقابل 180 مليون يورو.

وجاءت أهداف مبابي في شباك مونبلييه، لتكسر صيامه عن التهديف في بطولة الدوري الفرنسي، الذي دام لمدة شهر، بحسب شبكة RMC سبورت، حيث كان آخر هدف أحرزه أمام نانت يوم 17 فبراير الماضي، ضمن منافسات الجولة 22 من عمر الدوري الفرنسي.

وأحرز مبابي، سادس ثنائية مع فريقه هذا الموسم بعد هدفين في شباك أندية ميتز وستاد بريست 29 ونيس وأولمبيك ليون ولانس.

يذكر أن مبابي أبلغ ناديه باريس سان جيرمان في وقت سابق، برحيله عن النادي الفرنسي عقب نهاية الموسم الجاري، بالتزامن مع فترة انتهاء عقده، وسط تأكيدات عالمية بتوقيع اللاعب مع ريال مدريد، لينضم إلى صفوف الميرنغي بداية من الموسم المقبل.

صحيفة البيان