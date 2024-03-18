عمر الجزلي يدعو السيسي لتسهيل إجراءات الإقامة للسودانيين وعدم التضييق عليهم





دعا الإعلامي الكبير الأستاذ عمر الجزلي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى تسهيل إجراءات الإقامة للسودانيين في مصر وعدم التضييق عليهم.

وقال الجزلي في احتفال نظم في العاصمة المصرية القاهرة بإنهم سعداء لوجودهم في مصر، لكن يعاني السودانيين من بعض المشاكل في الإقامة وممارسة الحياة بشكل طبيعي بما يليق وعلاقة الشعبين المصري والسوداني.

وقال عمر الجزلي في احتفال “الإذاعة والتلفزيون ذاكرة الأمة السودانية” بنادي الزراعيين في الدقي والذي أقيم مساء السبت 16 مارس 2024 بإن خبر تحرير الإذاعة والتلفزيون كان من أسعد اللحظات في حياته، وحيا القوات المسلحة السودانية لصمودها واستبسالها في قتال التمرد.

ووجه الجزلي رسالة للرئيس المصري “السيسي” بعدم التضييق على السودانيين في جمهورية مصر، والتعامل مع مشاكلهم وشكواهم بمرونة.

رصد وتحرير – النيلين