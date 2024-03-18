ضابط مصري سابق: كنت واثق من زملائي في القوات المسلحة السودانية





قال الدكتور حسني صادق مدير عام إذاعة وادي النيل وزميل أكاديمية ناصر العسكرية العليا بانه كان واثقاً من زملائه بالقوات المسلحة السودانية في إعادة الأمور إلى مسارها الصحيح واتخاذ زمام المبادرة.

وقال حسني صادق في مخاطبة احتفال الإعلاميين السودانيين بالقاهرة بمناسبة استرداد مبنى الإذاعة والتلفزيون بانه زامل عدد كبير من ضباط الجيش السوداني في السابق، وهو يعرف قوتهم وبسالتهم، وكان في ثقة دائمة بأن الجيش سيقوم بواجبه على أكمل وجه وحفظ أرض السودان وهويته.

وحيا الدكتور حسني رواد الإعلام في السودان، وقال بإن مكتبة إذاعة وادي النيل لديها تسجيلات نادرة لكبار المطربين أمثال سيد خليفة ومحمد وردي، وبأنه جاهز للاحتفال مع السودانيين في أمدرمان بعد التحرير وبث هذه التسجيلات في الإذاعة السودانية.

وأقيم الاحتفال تحت عنوان “الإذاعة والتلفزيون ذاكرة الأمة السودانية” بنادي الزراعيين في الدقي مساء السبت 16 مارس 2024 بحضور إعلامي كبير من رواد الإذاعة والتلفزيون والصحافة منهم علم الدين حامد، وعمر الجزلي وروضة الحاج وطارق كبلو وإسراء زين العابدين، والهندي عزالدين ومشاركة الفنان إسماعيل حسب الدائم.

رصد وتحرير – “النيلين”