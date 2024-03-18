شاهد بالفيديو.. مخابرات الجيش تستولي على أضخم مستودع ذخيرة للدعم السريع داخل مدرسة بأم درمان





تمكن الجيش السوداني خلال الأيام الماضيات من بسط سيطرته الكاملة على عدد كبير من أحياء وشوارع مدينة أم درمان بالعاصمة الخرطوم.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد شهدت مدينة أم درمان الأسبوع الماضي معارك شرسة بين الجيش والدعم السريع حقق فيها الجيش انتصارات كبيرة أبرزها تحرير مياني الإذاعة والتلفزيون من قبضة الدعم السريع.

مخابرات الجيش لم تتوقف عند مباني الإذاعة حيث قامت بعمليات تمشيط نجحت من خلالها في ضبط أضخم مستودع ذخيرة للدعم السريع تم وضعه داخل مدرسة بأم درمان.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين