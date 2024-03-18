شاهد بالفيديو.. خلال إفطاره معهم بساردية.. شباب يتسابقون على إكرام الرئيس البرهان ويلتقطون مقطع معه يعلقون عليه بإعجاب كبير: (يا سلام ياخ)





حظي رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان, باستقبال مشرف من قبل أهالي منطقة ساردية بمدينة شندي خلال إفطاره معهم.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد حرص شباب “ساردية” على إكرام قائد الجيش عبر التسابق في إكرامه بالمشروبات الرمضانية.

وقام أحدهم بتصوير مقطع فيديو صغير وثق من خلاله للقائهم بالبرهان, وعلق الشاب أثناء تصويره المقطع على المشهد قائلاً: (يا سلام ياخ).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين