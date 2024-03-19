سياسية
وزير الداخلية المكلف يلتقي وفد المقاومة الشعبية بالولاية الشمالية
التقي اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف وفد المقاومة الشعبية بالولاية الشمالية برئاسة الفريق ركن د. يسن صالح يسن رئيس المبادرة بحضور الفريق شرطة امير عبدالمنعم فضل مساعد المدير العام للامداد مشرف القطاع الشمالي.
وزير الداخلية المكلف اشار الاثنين الي الادوار الكبيرة التي ظلت تضطلع بها المقاومة الشعبية في دعم واسناد القوات المسلحة والاجهزة الامنية الاخري باعتبار ان السند الشعبي مطلوب لمزيد من التأمين ، داعيا للاستفادة من الخبرات في مجالات التدريب واعداد المستنفرين للدفاع عن الوطن بجانب الاهتمام ببرامج الشرطة المجتمعية التي تعزز من الامن المجتمعي والعمل علي معالجة وحصر الوجود الاجنبي بالولاية وتقنينه.
فيما اشاد رئيس المقاومة الشعبية باهتمام وزير الداخلية واستجابته ودعمه لبرامج الشرطة المجتمعية والوجود الاجنبي بالولاية تجسيدا لشعار(الامن مسؤلية الجميع) مؤكدا ان النفرة الشعبية بالولاية في كامل الجاهزية لدعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية الاخري .
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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