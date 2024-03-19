وزير الداخلية المكلف يلتقي وفد المقاومة الشعبية بالولاية الشمالية

وزير الداخلية المكلف اشار الاثنين الي الادوار الكبيرة التي ظلت تضطلع بها المقاومة الشعبية في دعم واسناد القوات المسلحة والاجهزة الامنية الاخري باعتبار ان السند الشعبي مطلوب لمزيد من التأمين ، داعيا للاستفادة من الخبرات في مجالات التدريب واعداد المستنفرين للدفاع عن الوطن بجانب الاهتمام ببرامج الشرطة المجتمعية التي تعزز من الامن المجتمعي والعمل علي معالجة وحصر الوجود الاجنبي بالولاية وتقنينه.