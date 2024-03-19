مساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم المكلف يتفقد الخطوط الامامية للقوات المسلحة بسلاح المهندسين – صور

قام اللواء شرطة دفع الله طه مساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم المكلف بزيارة إلى الخطوط الأمامية للقوات المسلحة بسلاح المهندسين برفقة اعضاء هيئتي القيادة بالولاية ومدراء الدوائر والادارات بمحليات الولاية المختلفة وكان في استقبالهم قائد ثاني سلاح المهندسين العميد ركن حمزة إبراهيم محمد. وحيا اللوا دفع الله الانتصارات الكبيرة التي قدمها سلاح المهندسين والاسهام الكبير في معركة تحرير الإذاعة وترحم على شهداء معركة الكرامة من كافة القوات النظامية وتمني عاجل الشفاء لجرحي معركة الكرامة وأكد حرصهم على التنسيق المشترك بين الشرطة والقوات النظامية الأخرى من أجل تحقيق الأمن والاستقرار فى ربوع الوطن.

متطرقا اي إنتشار قوات الشرطة في الخطوط الامامية مع القوات المسلحة والمناطق التي تم تحريرها. من جانبه اشاد العميد حمزة بالزيارة معدداً الأدوار العظيمة والملحمية التي قدمتها قوات الشرطة وأنهم كانو جنب الي جنب مع القوات المسلحة. وتقدم بالشكر لقيادة الشرطة على هذه الزيارة. وفي ختام الزيارة وقف اللواء دفع الله والوفد المرافق له على الأضرار والتلف الذي تعرضت له أقسام الشرطة بسوق امدرمان رئاسة شرطة محلية امدرمان وقسم شرطة امدرمان شرق. مؤكدا أن الشرطة ستضحي بالغالي والنفيس من أجل عودة الحياة لطبيعتها.

المكتب الصحفي لشرطة السودان