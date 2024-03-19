بالصور.. الطوارئ الصحية بالخرطوم تقف على حجم الدمار بمباني القطاع بامدرمان





وقف رئيس لجنة الطوارئ الصحية د/محمد ابراهيم اليوم على حجم الدمار الذي اصاب مباني المؤسسات الصحية في المناطق التي تم تحريرها بامدرمان.

وشملت الزيارة كل من مستشفى ام درمان التعليمي ومستشفى الولادة ام درمان ومستشفى آسيا التخصصي ومستشفى السلاح الطبي والمستشفى الصيني و مستشفى عوض حسين واطفال ام درمان.

وكشفت الزيارة حجم الدمار الذي لحق بالمباني الصحية واتخدتها المليشيا المتمردة ثكنات عسكرية مما يؤكد همجية وبربرية المليشيا التي تفتقر لمقومات الشخصية السوية و مخالفتها القوانين والمواثيق الدولية.

باعتبار ان مرافق الصحة هي مرافق خدمية حيوية توفر للمواطن خدمات الصحة.

وشارك في الزيارة كل من مدير الادارة العامة للطب العلاجي د/سهيل البشري ومدير المؤسسات العلاجية الخاصة د/ محمد فيصل ومدير الادارة العامة للشئون المالية والادارية صديق نصار ومدير ادارة المختبرات الطبية د/ عصام الدين حسن والمدير التنفيذي للطب العدلي بشير محمد عبدالله ومدير الادارة التنفيذية للطب العلاجي عارف الجيلاني.

وأكد الناطق الرسمي لوزارة الصحة دكتور محمد ابراهيم عبدالرحمن بان جميع مستشفيات محلية ام درمان المحررة ستدخل الخدمة تدريجيا تمهيدا لعودة المواطنين الكرام ولجنة الطواريء الصحية بوزارة الصحة ولاية الخرطوم تقوم الان بحصر المعدات الموجودة والفاقد والتالف منها وتجهيز المرافق لتقديم الخدمات الصحية وعمل الترتيبات اللازمة للكوادر الصحية للعمل بالمستشفيات المحررة.

كما اشاد بالكادر الصحي الذي قدم ومازال وسيظل ملحمة وطنية سيخلدها التاريخ جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة والاخوة في القطاعات الخدمية الاخري.